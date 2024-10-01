В Госдуме оценили желание российских спортсменов выступать за Узбекистан

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила сожаление, что российские шорт‑трекисты Денис Айрапетян и Даниил Ейбог, а также конькобежец Данила Семериков хотят выступать за Узбекистан. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Переживаю. Семериков, например, хороший конькобежец. Мне жаль, что эти спортсмены в такой ситуации уезжают из России. Понять не смогу, но осуждать не буду. Каждый из них хочет выступать на Олимпиаде», — заявила Журова.

Семериков является призером чемпионатов мира, Айрапетян и Ейбог — чемпионы Европы. 1 октября исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил двухлетний карантин для перехода всех троих в сборную Узбекистана.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

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