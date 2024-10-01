Бывший игрок КХЛ назвал лучших вратарей лиги

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Гаврилов назвал голкиперов Даниила Исаева из «Локомотива» и Закари Фукале из «Трактора» лучшими вратарями лиги. Слова экс-хоккеиста приводит Legalbet.

«Самый стабильный — Исаев. Также можно выделить Фукале. Это два сильнейших голкипера лиги. У них нет слабых сторон, очень грамотно играют. Фукале и вовсе сильнейший легионер за последние годы», — заявил Гаврилов.

В составе «Локомотива» 24-летний Исаев сыграл восемь матчей в текущем сезоне КХЛ, в которых пропустил 11 шайб. Ему также удалось два раза отыграть «на ноль». 29-летний Фукале принял участие в семи встречах, отразил 94,68% бросков и пропустил 14 шайб. Ему удалось один раз сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Магнитогорский «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Торпедо» разгромило своего соперника в матче КХЛ, забросив десять шайб.