Защитник ЦСКА заявил, что футболист Давила даже не попрощался с командой

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что бывший нападающий команды чилиец Виктор Давила даже не попрощался с командой перед уходом. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Давила как-то очень быстро ушел и не попрощался, даже в командный чатик ничего не написал. Уехал и после сборной не вернулся», — заявил Круговой.

26-летний Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Нападающий подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. В сезоне-2023/24 Давила провел 32 матча во всех турнирах, в которых отдал шесть голевых передач и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5 млн.

16 июля 2024 года появилась информация, что супруга футболиста выступила против его возвращения в Россию.

16 сентября Давила перешел в мексиканскую «Америку» за €7,5 млн.

Ранее ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ.