Кержаков заявил, что отказался от работы в европейском клубе

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков рассказал о том, что он отказался возглавить неназванный клуб из Европы. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Было одно конкретное предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата. Команда без амбиций и серьёзных задач, поэтому я отказался», — заявил специалист.

3 сентября Кержаков покинул казахстанский «Кайрат». До «Кайрата» Кержаков возглавлял сербский «Спартак». Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Кержаков обвинил «Зенит» в отсутствии страсти и желания.