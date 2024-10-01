Президент Германии наградил Клоппа орденом за заслуги перед страной

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил футбольного тренера Юргена Клоппа орденом «За заслуги перед ФРГ». Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на издание Bild.

«Успех и слава никогда не мешали ему видеть человека в каждом спортсмене», — заявил Штайнмайер.

Награждение приурочено к празднику — Дню германского единства, который отмечается 3 октября.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменит нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

После шести туров «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 15 очков. В следующем матче они сыграют в гостях против «Кристал Пэлас». Встреча состоится 5 октября.

Ранее Хосеп Гвардиола расплакался из-за Клоппа.