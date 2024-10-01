Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбурге на спортсмена упала 390-килограммовая штанга

Упавшая во время соревнований в Оренбурге штанга чуть не раздавила спортсмена

close
Depositphotos

Российский пауэрлифтер Павел Шипулов уронил штангу весом 390 кг себе на грудь на турнире Лиги профессионального жима в Оренбурге.

Спортсмен собирался установить новый рекорд турнира, однако у него «вылетела» кисть во время подхода и штанга упала на него. Шипунову потребовались помощь страхующих, сам он серьезно не пострадал.

37-летний пауэрлифтер участвует в соревнованиях по жиму лежа с 2017 года. Его личный рекорд — 395 кг.

Ранее дочь трехкратного чемпиона мира Марцина Доленги из Польши Мартыну придавило штангой на молодежном чемпионате мира из-за ошибки организаторов. Она также избежала травм и заняла девятое место.

Организаторы соревнований во время одного из подходов спортсменки не до конца зафиксировали замок на грифе. Блины с правой стороны штанги съехали к краю, спортсменка не смогла удержать равновесие и уронила груз на себя.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее украинского штангиста дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами