В Оренбурге на спортсмена упала 390-килограммовая штанга

Российский пауэрлифтер Павел Шипулов уронил штангу весом 390 кг себе на грудь на турнире Лиги профессионального жима в Оренбурге.

Спортсмен собирался установить новый рекорд турнира, однако у него «вылетела» кисть во время подхода и штанга упала на него. Шипунову потребовались помощь страхующих, сам он серьезно не пострадал.

37-летний пауэрлифтер участвует в соревнованиях по жиму лежа с 2017 года. Его личный рекорд — 395 кг.

Ранее дочь трехкратного чемпиона мира Марцина Доленги из Польши Мартыну придавило штангой на молодежном чемпионате мира из-за ошибки организаторов. Она также избежала травм и заняла девятое место.

Организаторы соревнований во время одного из подходов спортсменки не до конца зафиксировали замок на грифе. Блины с правой стороны штанги съехали к краю, спортсменка не смогла удержать равновесие и уронила груз на себя.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее украинского штангиста дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера.