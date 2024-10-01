В Москве обсудили тонкости спортивного бизнеса

Актуальные вопросы и лучшие практики в области спортивного бизнеса стали темами прошедшей в Москве конференции «Спорт Бизнес Конгресс». Деловое мероприятие объединило тех, кто работает над экономическим развитием российского спорта — от маркетологов до предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщили в редакции спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), который выступил официальным информационным партнером мероприятия.

В ходе дискуссии о способах привлечения современной аудитории к спортивному контенту, главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин назвал общим вызовом у всех спортивных медиа — убедить человека отдать свое время этому контенту, а не миллиону других развлечений.

По словам директора по маркетингу «Чемпионата» Галины Зубковой, в борьбе за внимание пользователя портал предлагает простые и вовлекающие форматы, которые коротко и доступно доносят информацию.

«Спортивный портал постоянно экспериментирует и предлагает своим читателям, подписчикам в социальных сетях и зрителям, слушателям подкастов новые форматы и возможности потребления информации», — рассказала она.