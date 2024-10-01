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Клуб Слуцкого потерпел первое разгромное поражение

Слуцкий потерпел первое крупное поражение во главе «Шанхай Шэньхуа»

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Кирилл Брага/РИА Новости

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое крупное поражение под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

В матче второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов коллектив на выезде уступил малайзийскому «Джохор Дарул Тазим» со счетом 0:3.

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник Ариф Айман на 11-й минуте. Удвоил преимущество хозяев нападающий Хорхе Обрегон на 26-й минуте. Окончательный счет в матче установил хавбек Хуан Муньис на 80-й минуте.

После двух сыгранных игр «Шанхай Шэньхуа» с тремя очками занимает пятое место в зоне «Восток». У «Джохор Дарул Тазим» четыре балла и вторая строчка.

В чемпионате Китая «Шанхай Шэньхуа» продолжает борьбу за чемпионство, а в Кубке Китая вылетел на стадии полуфинала.

В следующем матче Лиги чемпионов АФК «Шанхай Шэньхуа» сыграет дома против японского «Кавасаки Фронтале» 23 октября.

Ранее Слуцкий заявил, что компьютерные игры опаснее водки.

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