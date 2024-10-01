Экс-футболист ЦСКА и «Спартака»: сейчас Кубок России никому не интересен

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» ответил на вопрос о том, кто будет фаворитом матча Кубка России между московскими «Динамо» и »Спартаком, отметив, что сейчас этот турнир никому не интересен.

«Думаю, команды будут играть полурезервными составами. На первый план выйдет мастерство резервистов. Мы видели, что резервные составы хороши у «Спартака» и «Динамо». Матч получится непредсказуемым. Думаю, команды не будут играть от обороны», — сказал Масалитин.

Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится 2 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии. Евро-2024 выиграла сборная Испании.

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что Александр Мостовой пройдет стажировку в клубе.