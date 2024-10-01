«Поспешили нарядить в чемпионские пиджаки»: экс-арбитр о неудачах «Зенита»

Бывший арбитр Павел Стипиди критично высказался об игре петербургского «Зенита», отметив, что в последних играх команда не показывает ничего впечатляющего. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В начале сезона я говорил, что «Зениту» будет нелегко взять золотые медали, хотя его уже поспешили нарядить в чемпионские пиджаки. Первым звоночком был матч со «Спартаком». На протяжении четырех-пяти последних игр «Зенит» меня не впечатлял абсолютно. Вот пожалуйста – против «Краснодара» ничего не смогли сделать», — заявил Стипиди.

28 сентября подопечные Сергея Семака в выездном матче, который состоялся в рамках десятого тура чемпионата России, проиграли «Краснодару», которым руководит Мурад Мусаев. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

Петербургский клуб идет на третьем месте, набрав 23 очка. У лидирующего «Краснодара» и идущего вторым «Локомотива», главным тренером которого является Михаил Галактионов, на балл больше. Следующий матч «Зенит» проведет в рамках группового этапа Кубка России и сыграет с тольяттинским «Акроном» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. Следующий тур РПЛ «Зенит» проведет дома и сыграет с «Оренбургом» 5 октября.

Ранее «Зениту» предрекли проблемы из-за Александра Соболева.