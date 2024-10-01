Алексей Миранчук столкнулся с проблемами в США из-за забастовок

Девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что они столкнулись с проблемами после переезда в США из-за масштабной забастовки в портах страны.

«Живем месяц с двумя чемоданами… Вещи где и когда будут — пока не ясно», — написала она, приложив скриншот письма, в котором указано, что их вещи задерживаются.

Международная ассоциация портовых грузчиков, представляющая интересы более 25 тыс. работников американских гаваней, начала масштабную забастовку, причиной которой послужила низкая зарплата.

Миранчук сыграл в шести матчах за американский клуб, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук рассказал, где хочет побывать за время нахождения в США.