В российских федерациях по водным видам спорта произойдет серьезное изменение

Всероссийские федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию. Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, его слова приводит РИА Новости.

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — заявил Сальников.

В одну организацию объединятся федерации по плаванию, синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе.

На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступил только один россиянин в плавании — Евгений Сомов. Соревноваться российские спортсмены могли только в одиночных разрядах, групповые выступления были запрещены.

Ранее Владимира Путина попросили допустить футбольные клубы из Крыма и новых регионов к турнирам РФ.