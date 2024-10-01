«Стараюсь во всем найти минуты»: Панарин о жизни в США

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина» заявил, что в США нормально относятся к представителям России, и отметил, что соскучился по своей стране.

«Спустя почти 10 лет я настолько соскучился по России, что стараюсь постоянно во всем найти минусы. Мне это усложняет жизнь, потому что ты в негативе находишься в этот момент. Может быть, это не совсем правильно. В целом со всей этой ситуацией непросто находиться с ощущением в меньшинстве. Но хоккей спасает», — заявил Панарин.

В США хоккеист играет с 2015 года.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.

В первом раунде плей-офф сезона-2023/24 «Рейнджерс» с Панариным и вратарем Игорем Шестеркиным в составе играли с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Кэпс» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

В первом матче нового сезона НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Питтсбургом». Матч пройдет 10 октября.

Ранее Панарин назвал безответственным интервью, в котором он критиковал российскую власть.