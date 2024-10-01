Овечкин пропустил предсезонный матч НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе «Вашингтона» забили Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа, а российский игрок Иван Мирошниченко записал на свой счет результативную передачу. В составе «Блю Джекетс» отличились Дентон Матейчук и Лука Дель Бель Беллуз.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин не был включен в заявку на этот поединок.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25 начинается 4 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Артемий Панарин назвал безответственным интервью, в котором он критиковал российскую власть.