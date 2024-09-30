Даниил Медведев поддержал Синнера, который обвиняется в употреблении допинга

Российский теннисист Даниил Медведев поддержал итальянца Янника Синнера, который обвиняется в употреблении допинга, передает The Tennis Letter в соцсетях.

«Никто не хочет оказаться в такой ситуации. Представьте, что вы получаете сообщение о проваленном допинг-тесте. Они говорят, например, что это из-за препарата, название которого вы не знаете», — сказал Медведев.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира Янника Синнера.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Ранее адвокат Синнера удивился желанию WADA наказать теннисиста за допинг.