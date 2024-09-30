Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России назвал агрессию фанатов неотъемлемой частью футбола

Экс-игрок Булыкин: агрессивные поступки фанатов случаются везде

close
Gustavo Valiente/Global Look Press

Футбольные болельщики ведут себя агрессивно во всех странах. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин, комментируя скандал в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом».

«Подобное случается везде. И на выкрики обращают внимание. И зажигалки фанаты бросают, и монеты. Но когда они долго не успокаиваются, применяются меры вроде ухода игроков в подтрибунное помещение. Тогда болельщики понимают, что все серьезно — потому что никто не хочет получить техническое поражение 0:3. Тем более, соседи на секторе тоже видят, кто бросает предметы на поле, и они сразу могут успокоить хулиганов, чтобы не случилось ничего серьезного», — сказал эксперт.

Булыкин указал, что в отдельных чемпионатах начало матчей часто откладывается из-за активного использования фанатами пиротехники, которое приводит к ухудшению видимости на поле. Он также напомнил, что подобное происходило и в Российской премьер-лиге (РПЛ), когда в экс-вратаря московского «Динамо» Антона Шурина попала петарда. Специалист констатировал, что такие эпизоды не красят футбол.

Накануне в рамках восьмого тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом», встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван почти на 20 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит также в 22:00 мск.

Ранее Булыкин предложил ввести Fan ID в испанском футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами