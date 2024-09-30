Экс-игрок сборной России назвал агрессию фанатов неотъемлемой частью футбола

Футбольные болельщики ведут себя агрессивно во всех странах. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин, комментируя скандал в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом».

«Подобное случается везде. И на выкрики обращают внимание. И зажигалки фанаты бросают, и монеты. Но когда они долго не успокаиваются, применяются меры вроде ухода игроков в подтрибунное помещение. Тогда болельщики понимают, что все серьезно — потому что никто не хочет получить техническое поражение 0:3. Тем более, соседи на секторе тоже видят, кто бросает предметы на поле, и они сразу могут успокоить хулиганов, чтобы не случилось ничего серьезного», — сказал эксперт.

Булыкин указал, что в отдельных чемпионатах начало матчей часто откладывается из-за активного использования фанатами пиротехники, которое приводит к ухудшению видимости на поле. Он также напомнил, что подобное происходило и в Российской премьер-лиге (РПЛ), когда в экс-вратаря московского «Динамо» Антона Шурина попала петарда. Специалист констатировал, что такие эпизоды не красят футбол.

Накануне в рамках восьмого тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом», встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван почти на 20 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит также в 22:00 мск.

Ранее Булыкин предложил ввести Fan ID в испанском футболе.