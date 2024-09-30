«Роскошный эксперимент»: Абаскаль о своей работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в сезоне-2023/24 команде под его руководством пришлось столкнуться с рядом проблем, что повлекло за собой неудовлетворительные результаты. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов. Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом», — заявил Абаскаль.

Специалист возглавил команду летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате.

Ранее Абаскалю предрекли работу в «Химках».