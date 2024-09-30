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Медведев сразится с Алькарасом за выход в финал турнира в Пекине

Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии ATP-500, победив в четвертьфинале представителя Италии Флавио Коболли.

Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4. По ходу матча Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Коболли один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

За право сыграть в финале пекинского турнира российский теннисист поборется с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который обыграл еще одного представителя России — Карена Хачанова. Их матч длился 1 час 36 минут и завершился в двух сетах с результатом 7:5, 6:2.

Игра Медведева и Алькараса состоится 1 октября. Ориентировочное время начала — 11:00 мск, однако начало матча может быть сдвинуто.

Медведев идет на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Алькарас расположился на третьей позиции.

Ранее Андрей Рублев на эмоциях ударил себя по ноге ракеткой во время матча.

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