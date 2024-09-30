«Акрон» запечатлел встречу Дзюбы и Соболева

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и форвард «Зенита» Александр Соболев встретились в аэропорту Ставрополя. Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба тольяттинского клуба.

«Как оказалось, аэропорт Ставрополя — место встреч старых знакомых», — говорится в сообщении «Акрона».

Обе команды уже прибыли в Санкт-Петербург, где сыграют между собой в рамках пятого круга группового этапа Кубка России по футболу. Встреча состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

«Акрон» до этого играл выездной матч с «Ростовом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой тольяттинской команды со счетом 2:0, а Дзюба, который пополнил клуб в летнее межсезонье, стал автором одного из голов. Он впервые забил за «Акрон», до этого он трижды выступал в роли ассистента.

«Зенит» в рамках десятого тура чемпионата страны также играл на выезде — против «Краснодара». Игра завершилась поражением петербургского клуба со счетом 0:2. Соболев, как и Дзюба, сменил клубную прописку летом 2024 года. В «Зенит» он перешел из московского «Спартака» и пока голами не отметился.

Ранее Дзюба написал пост в честь первого гола за «Акрон».