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Во вратаря «Реала» Куртуа бросили пакет с фекалиями во время игры с «Атлетико»

Фанаты «Атлетико» бросили пакет с фекалиями во вратаря «Реала» Куртуа

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Florencia Tan Jun/Getty Images

Болельщики мадридского «Атлетико» во время дерби с «Реалом» бросили пакет с фекалиями во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа. Об этом сообщает Telegram-канал Sports.Ru.

Арбитр был вынужден увести команды с поля на 67-й минуте, когда фанаты «Атлетико» начали закидывать Куртуа посторонними предметами.

Пауза в игре составила около 15 минут. Сейчас встреча возобновлена. «Реал» ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок «Реала» Эдер Милитао.

Ранее фанаты «Атлетико» призвали приходить на дерби против «Реала» в масках, чтобы оскорблять нападающего соперника бразильца Винисиуса Жуниора на расовой почве и не бояться наказания.

Фанаты «Атлетико» в социальных сетях публикуют посты с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla, в которых говорится о том, что маски будут закрывать фанатам рты, поэтому за расистские оскорбления в адрес Винисиуса никого не накажут — трудно будет установить нарушителей.

Ранее матч «Атлетико» — «Реал» был остановлен из-за фанатов.

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