Махачкалинское «Динамо» подаст протест на судейство в матче с московским «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб подаст протест на судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», передает РИА Новости.

«Не хочу копаться в эпизодах. Пусть разбирается экспертная комиссия. Обязательно будем обращаться. По одному, двум или трем эпизодам», — сказал Гаджиев.

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Единственный мяч забил Муми Нгамале. Он отличился на 20 минуте.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» занимает четвертое место, набрав 20 очков. «Динамо» (Махачкала) располагается на 12 строчке, имея в активе десять очков.

Лидируют в чемпионате России «Краснодар» и московский «Локомотив», набрав по 24 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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