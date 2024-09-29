Журова посоветовала Вяльбе быть поосторожней со словами про бомбу и Лондон

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что для возвращения отечественных спортсменов на международные старты было бы достаточно кинуть бомбу в центр Лондона, передает Lenta.ru.

«Я бы поаккуратнее была с такими шутками. После таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Она пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее депутат Николай Валуев заявил, что было бы меньше проблем, если бы Британия ушла на дно.