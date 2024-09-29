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В Индии 219 тяжелоатлетов покинули соревнования из-за приезда допинг-офицеров

219 тяжелоатлетов покинули соревнования в Индии из-за приезда допинг-офицеров

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Depositphotos

В Индии 219 тяжелоатлетов покинули соревнования из-за приезда допинг-офицеров. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Amar Ujala.

В некоторых весовых категориях соревнования были отменены из-за массовой неявки атлетов. В некоторых дисциплинах присутствовали один или два спортсмена.

Всего на турнир были заявлены 429 спортсменов. Среди отказавшихся было 126 мужчин и 93 женщины. До этого допинг-контроль на соревнованиях не проводился.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года.

Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга. В WADA заявили, что данные о спортсменах были доступны в любое время

Ранее украинского штангиста дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера.

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