Футболист «Реала» ударил сотрудника клуба по лицу

Футболист мадридского «Реала» ударил по лицу сотрудника клуба, об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на ElDesmarque.

Утверждается, что от рук футболиста пострадал экипировщик команды. Рюдигер держал за руку и не отпускал сотрудника, а потом дал мужчине пощёчину и ушел в сторону.

Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел семь матчей, не отметившись забитыми мячами.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, набрав 17 очков. Лидирует в чемпионате каталонская «Барселона», имея в активе 21 балл. Замыкает тройку сильнейших «Атлетик» из Бильбао, набрав 17 баллов.

В следующем матче «Реал» сыграет с мадридским «Атлетико». Встреча состоится 29 сентября. Команды выйдут на поле в 21.45 по московскому времени. «Реал» будет отставать от «Барсы» на одно очко, если добьется победы.

Ранее сообщалось, что фанаты «Атлетико» в масках готовятся оскорблять лидера «Реала» на расовой почве.