Валуев о словах Вяльбе: если бы Британия ушла на дно, то у остального мира убавилось бы проблем

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что для возвращения отечественных спортсменов на международные старты было бы достаточно кинуть бомбу в центр Лондона, передает Sport24.

Валуев отметил, что если бы в любое из шести предыдущих столетий британские острова резко ушли бы на дно, то в мире на некоторое время поубавилось бы проблем.

«Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Губерниев высмеял Вяльбе за желание разбомбить Лондон.