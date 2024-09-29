Дзюба написал пост в честь первого гола за «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:0) заявил, что испытал эмоции счастья, забив свой первый мяч за новую команду.

«Классная победа на выезде! Спасибо команде! Безумно счастлив забить первый гол за «Акрон» и помочь набрать три очка! Всех болельщиков с победой!» — написал Дзюба в соцсетях.

36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

Команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака». «Акрон» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Обе игры пройдут в субботу, 5 октября.

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