«Барселона» впервые в сезоне проиграла в чемпионате Испании

В очередном матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Осасуны».

Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне в присутствии 22 322 зрителей и завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:2. В составе победителей забитыми мячами отметились хорват Анте Будимир, оформивший дубль, а также испанцы Бриан Сарагоса и Абель Бретонес. У проигравшей команды отличились Пау Дельгадо и Ламин Ямаль.

Для каталонцев это поражение стало первым в сезоне в рамках национального чемпионата — до этого сине-гранатовые в семи матчах одержали семь побед. На данный момент подопечные Ханса-Дитера Флика сохраняют за собой первую позицию в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. «Осасуна» по итогам игры поднялась на шестую позицию, набрав 14 очков.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса». Игра пройдет 6 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Осасуна» в девятом туре сойдется в гостях с «Хетафе». Матч состоится 5 октября и начнется в 17:15 мск.

Ранее Валерий Карпин заявил, что его надо было уволить в перерыве матча с «Акроном».