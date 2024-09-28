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«Барселона» впервые в сезоне проиграла в чемпионате Испании

«Барселона» уступила «Осасуне» и потерпела первое поражение в чемпионате Испании

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Manon Cruz/REUTERS

В очередном матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Осасуны».

Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне в присутствии 22 322 зрителей и завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:2. В составе победителей забитыми мячами отметились хорват Анте Будимир, оформивший дубль, а также испанцы Бриан Сарагоса и Абель Бретонес. У проигравшей команды отличились Пау Дельгадо и Ламин Ямаль.

Для каталонцев это поражение стало первым в сезоне в рамках национального чемпионата — до этого сине-гранатовые в семи матчах одержали семь побед. На данный момент подопечные Ханса-Дитера Флика сохраняют за собой первую позицию в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. «Осасуна» по итогам игры поднялась на шестую позицию, набрав 14 очков.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса». Игра пройдет 6 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Осасуна» в девятом туре сойдется в гостях с «Хетафе». Матч состоится 5 октября и начнется в 17:15 мск.

Ранее Валерий Карпин заявил, что его надо было уволить в перерыве матча с «Акроном».

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Футбол. Чемпионат Испании
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