Карпин заявил, что его надо было уволить в перерыве матча с «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона» (0:2) заявил, что не удивился бы собственному увольнению в перерыве игры.

«Я виноват. После первого тайма нужно было менять всех игроков. И тренера тоже», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Игра прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей первый мяч на 5-й минуте забил 22-летний нападающий из Кабо-Верде Беншимол, ему ассистировал 21-летний полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте встречи отличился Артем Дзюба, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар.

После этой игры команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов прервал годовую безголевую серию в РПЛ.