Семак объяснил, почему «Зенит» проиграл «Краснодару»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» заявил, что его команда потерпела неудачу из-за грубой ошибки защитника Вячеслава Караваева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тяжелый матч, качество игры было абсолютно средним, много борьбы и единоборств. Игра была до ошибки, и первыми ее допустили мы, пропустив обидный мяч», — заявил Семак.

Игра прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Мурада Мусаева набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Локомотив» по дополнительным показателям за счет победы в личной встрече. «Зенит» с 23 баллами опустился на третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.