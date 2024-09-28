Гол Дзюбы принес победу «Акрону» над «Ростовом» Карпина

В очередном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» переиграл «Ростов».

Игра прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей первый мяч на 5-й минуте забил 22-летний нападающий из Кабо-Верде Беншимол, ему ассистировал 21-летний полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте встречи отличился Артем Дзюба, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

После этой игры команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака». «Акрон» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Обе игры пройдет в субботу, 5 октября.

Ранее «Краснодар» обыграл «Зенит» в главном матче 10-го тура РПЛ.