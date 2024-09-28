Деанджело назвали некомандным игроком

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему перешедший в санкт-петербургский СКА защитник Энтони Деанджело не заиграл на уровне своего потенциала в НХЛ и может не прижиться также и в Континентальной хоккейной лиге.

«В перспективе Деанджело, когда он только-только еще в «Рейнджерс» заходил, еще до вот этой ситуации с Георгиевым, если бы он был нормальным, скажем так, человеком, мне кажется, куда-то вот ближе к уровню Адама Фокса вполне мог играть. Зарабатывать там свои миллионы и быть одним из ведущих защитников в каком-нибудь клубе-контендере. У Деанджело этого нет, потому что характер и психология, осознание себя в хоккее у него, конечно, совершенно не подходят ни под НХЛ, да и в целом некомандный игрок совершенно. По своему уровню игры для КХЛ, да, это звездный игрок», — считает Майков.

Деанджело остался летом без контракта в Национальной хоккейной лиге после завершения действия его договора с «Каролина Харрикейнз» и в итоге подписал контракт с санкт-петербургским СКА, в первом же матче в составе которого отметился тремя результативными передачами.

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси».