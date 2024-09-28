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Дзюба забил первый гол за «Акрон»

Нападающий «Акрона» Дзюба впервые отличился за новый клуб

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ФК «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

После первого тайма клуб из Самарской области ведет в счете со счета 2:0. Первый мяч в составе гостевой команды оформил Беншимол, который поразил головой ворота соперников после навесной подачи в исполнении 21-летнего полузащитника Кирилла Данилина.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата страны против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

В матче девятого тура РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

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