В «Локомотиве» объяснили победу над «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что достичь этого результата удалось благодаря сплоченности игроков. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Действительно, была обычная подготовка — наоборот, надо было снять напряжение с игроков. Честь и хвала ребятам, что команда сегодня играла сердцем — энергетика трибун подстегивала, да и по качеству игры почти вопросов нет. Отличная победа в дерби», — заявил Галактионов.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» объявили составы на центральный матч 10-го тура РПЛ.