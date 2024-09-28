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«У них был мужик в боксе с девчонками»: Вяльбе обвинила МОК в зашкваре на ОИ-2024

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что МОК зашкварился Олимпиадой в Париже

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РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью News.ru заявила, что не следила за ходом олимпийских соревнований в Париже.

По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам Игр «опустился на дно».

«Эта несправедливость, где мужик был в боксе с девчонками — вообще какой-то зашквар. Опустились на самое дно. Я даже не знаю, смогут ли они подняться», — заявила Вяльбе.

На ОИ-2024 алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок. Юйтин также выиграла золото Игр.

Ранее Елена Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников.

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