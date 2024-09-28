Стало известно, как взрыв на АЗС в Дагестане повлиял на РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) разрешила махачкалинскому «Динамо» провести минуту молчания перед матчем 10-го тура против московского «Динамо» после взрыва на АЗС, произошедшего 27 сентября. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игра между динамовскими клубами пройдет 29 сентября в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Автозаправочная станция взорвалась в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района вечером 27 сентября. В результате происшествия пострадало более 30 человек — некоторые из них получили повреждения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В сезоне-2024/2025 дагестанский коллектив идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч. Команда под руководством Марцела Лички занимает пятое место с активом в 17 баллов.

Ранее сообщалось, что бывший игрок ЦСКА не верит в победу «Спартака» в РПЛ.