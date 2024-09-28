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Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что не верит в допуск российских лыжников после СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью News.ru заявила, что не верит в возвращение российских лыжников на международные старты даже в случае окончания СВО.

По ее мнению, рано или поздно россияне все же вернутся на соревнования, но сразу после окончания боевых действий ждать этого не стоит.

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Не надо загадывать, но рано или поздно нас все равно пустят. Им тоже деваться некуда, потому что это не может продолжаться вечно», — заявила Вяльбе.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее стало известно, примут ли российские биатлонисты участие в международном сезоне.

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