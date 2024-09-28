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ЦСКА без Пьянича разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 3:0 обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными ударами отметились Келлвен и Аббосбек Файзуллаев, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 17 очков. «Ахмат» располагается на 16 строчке, имея в активе шесть баллов.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», набрав 23 очка. На два очка от команды Сергея Семака отстают «Краснодар» и московский «Локомотив».

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 6 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат» на выезде померится силами с казанским «Рубином». Матч пройдет 5 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

Ранее Миралем Пьянич не попал в заявку ЦСКА на матч с «Ахматом».

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