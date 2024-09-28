Первая ракетка мира отреагировал на желание WADA дисквалифицировать его

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение по его допинговому делу, заявив, что удивлен. Об этом Синнер сказал на пресс-конференции.

«Разумеется, я очень разочарован и удивлен этой апелляцией. У нас уже было три слушания. Все три слушания прошли для меня очень позитивно», — сказал Синнер.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Ранее Синнер рассказал, кому посвятил победу на US Open.