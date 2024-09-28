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В «Зените» рассказали о жестком обращении к Соболеву в команде

Капитан «Зенита» Сантос: мы действуем жестко против Соболева на тренировках

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос на канале «Футбол Нот Дэд» рассказал, что против Соболева играют жестко на тренировках, чтобы помочь ему адаптироваться.

«Мы, конечно же, максимально стараемся ему помочь. Действуем достаточно жестко на тренировках. Чтобы он привыкал к тому, как против него будут играть», — сказал Сантос.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

Ранее бразильский тренер оценил перспективы Соболева в «Зените».

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