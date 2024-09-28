Тарасова о критике Загитовой после заявки на грант: какое их собачье дело?

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Алины Загитовой, передает ТАСС.

Спортсменка подала заявку на грант в 74,8 млн рублей для ледового шоу «Алые паруса». После этого она пожаловалась на негатив в свой адрес.

«За что ее критиковать? Она хочет свое шоу и просит денег. Но просить еще не значит получить. Какое их собачье дело? У них никто ничего не просит», — сказала Тарасова.

Загитова подала заявку на правительственный грант в последний день, разрешенный для оформления заявок. Спортсменка планирует организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть также знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее бывший руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев пожелал успехов Загитовой в постановке шоу.