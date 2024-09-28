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Тренер Точилин о новичке ЦСКА Пьяниче: кроме былых заслуг, пока ничего не видим

Тренер Точилин назвал новичка ЦСКА Пьянича темной лошадкой

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Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский футбольный тренер Александр Точилин поделился мнением о переходе боснийца Миралема Пьянича в московский ЦСКА, назвав его темной лошадкой, передает «Советский спорт».

«Это темная лошадка. В последние годы играл в Саудовской Аравии, довольно специфическом чемпионате. Пока ничего не видим, кроме былых заслуг», — сказал Точилин.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Ранее Пьянич впервые обратился к болельщикам ЦСКА на русском языке.

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