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Пьянич не попал в заявку ЦСКА на матч с «Ахматом»

Новичок ЦСКА Пьянич не попал в заявку на матч РПЛ с «Ахматом»

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IMAGO/Global Look Press

Новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич не попал в заявку на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Мусаев, Шуманский, Койта, Ушаков, Глебов, Гайич, Зделар.

Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Контракт с 34-летним Пьяничем был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 14 очков. «Ахмат» идет на 16-й строчке, имея в активе шесть баллов.

Ранее стала известна зарплата Пьянича в ЦСКА.

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