Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: Лондон хотят сделать резиновым, как Москву

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что Москва похожа на Лондон количеством строек, передает Sport24.

«Везде идет стройка. Лондон и Манчестер сильно застраивают. Хотят сделать их резиновыми, как Москву. Пока британцам до Москвы далеко. Наша столица одна из самых больших в мире», — сказал Канчельскис.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе манкунианцев 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Канчельскис заявил, что Новосибирск сопоставим по уровню жизни с Лондоном.