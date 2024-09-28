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Бывший футболист сравнил составы «Зенита» и «Краснодара»

Экс-футболист Деменко: у «Краснодара» есть замены на каждой позиции

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар» во время своей игровой карьеры, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге, отметив, что «Краснодар» имеет все шансы навязать на дистанции борьбу действующему чемпиону и лидеру «Зениту».

«Команды, которые набирают очки, естественно, имеют преимущество. Вот на сегодняшний день «Зенит» имеет лучший состав и лучшие трансферы, а «Краснодар» висит у него на пятках и до сих пор не проигрывал в чемпионате. А говорили, что там проблемы, мало приобретений… Потихоньку команда выбралась за счет характера, труда, но и замены лидерам у них на самом деле неплохие. На любой позиции есть футболист, который может заменить основного. Это очень важно».

«Зенит», выигравший последние шесть чемпионатов РПЛ, лидирует в текущем сезоне после девяти туров с 23 очками. «Краснодар» занимает второе место, набрав 21 балл. В десятом туре соперники встретятся в очной встрече.

Ранее стало известно, какое место занял бы «Зенит» в чемпионате Испании.

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