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«Бавария» хочет подписать футболиста за €100 млн

«Бавария» хочет подписать футболиста «Байера» Вирца за €100 миллионов евро

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Uwe Kraft/Reuters Connect

Мюнхенская «Бавария» хочет подписать футболиста леверкузенского «Байера» Флориана Вирца за €100 млн. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха.

В «Баварии» рассчитывают оформить трансфер футболиста летом 2025 года, когда его стоимость снизится со €150 млн. Также за игрока хочет побороться мадридский «Реал».

В сезоне-2024/25 Вирц провел за леверкузенский клуб семь матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Вирц является воспитанником «Кельна» и «Байера». Профессиональную карьеру он начал в составе клуба из Леверкузена в 2020 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. В 2021 году Вирц выиграл молодежный чемпионат Европы. В финале Германия со счетом 1:0 обыграла национальную команду Португалии. Единственный мяч забил Лукас Нмеча.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.

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