Российская фигуристка-чемпионка рассказала о борьбе с лишним весом

Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина рассказала, что боролась с лишним весом, бегая в пленке, передает RT.

«Были разные глупости типа обернуть себя пленкой и идти бегать. Или совсем не пить воду. Сейчас я слежу за своим весом постоянно. Стараюсь к соревнованиям немножко сбрасывать», — сказала Мишина.

Мишина является двукратной бронзовой медалисткой Олимпиады 2022 года, чемпионкой мира 2021 года и победительницей чемпионата Европы 2021 года. Она выступает в парном катании.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

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