«Барселона» готова заплатить футболисту €18 млн, чтобы он покинул клуб

Испанский футбольный клуб «Барселона» готов выплатить нидерландскому полузащитнику команды Френки де Йонгу положенную ему по контракту зарплату в размере €18 млн, если он согласится покинуть клуб летом 2025 года. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Football Transfers.

Сообщается, что 27-летний де Йонг готов покинуть клуб, если будет решен вопрос с задолженностью по его заработной плате. Отмечается, что во время пандемии коронавируса де Йонг отказался от указанной суммы денег, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Информация о том, что футболист покинет клуб, еще официально не подтверждена.

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