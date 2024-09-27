СКА и «Северсталь» установили два новых достижения в матче КХЛ

Петербургский СКА и череповецкая «Северсталь» установили два новых рекорда по скорострельности в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Первый период этого матча завершился со счетом 5:2.

В этой встрече быстрее всего в истории было заброшено семь шайб. Хоккеисты уложились в 14 минут 55 секунд. Старое время составляло 14 минут 59 секунд и было установлено в 2013 году.

Также был побит еще один рекорд, более свежий: команды смогли забить семь шайб в течение матча за 8 минут 3 секунды. Предыдущее достижение (8:07) было установлено в январе 2024 года.

На момент написания новости счет в матче 8:5 в пользу СКА за три минуты до конца встречи.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале плей-офф он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом». «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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