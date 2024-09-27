Стало известно, какое место занял бы «Зенит» в чемпионате Испании

Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас в интервью Metaratings заявил, что петербургский «Зенит» мог бы занять место с 6-го по 12-е в турнирной таблице чемпионата Испании,

По его словам, под руководством Сергея Семака собраны сильные футболисты, которые бы смогли навязать конкуренцию ведущим клубам Ла Лиги.

«Это великолепный клуб, за который выступают очень сильные игроки. Плюс отличный тренер. Думаю, что в чемпионате Испании они могли бы бороться за 6-12 место», — заявил Навас.

«Зенит» выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата страны, а также лидирует в текущем сезоне в РПЛ, набрав 23 очка после девяти туров. В центральном матче 10-го тура петербуржцы сыграют против «Краснодара» на выезде — игра пройдет 28 сентября на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее стала известна зарплата Миралема Пьянича в ЦСКА.