«Теряют адекватность при упоминании России»: Карякин объяснил поведение украинцев

Участник матча на первенство мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин в интервью ТАСС заявил, что не удивлен решению Международной федерации шахмат (ФИДЕ) оставить в силе антироссийские санкции.

По его словам, Украина оказывает большое давление на организацию, из-за чего о снятии ограничений говорить не приходится.

«Украинцы, когда слышат слово «Россия», моментально теряют адекватность. Что-либо серьезное с ними обсуждать бессмысленно. Понятно, что в мировых шахматах нас не ждут, учитывая давление украинцев», — заявил Карякин.

Перед голосованием Совет ФИДЕ рекомендовал Генассамблее сохранить ограничения в отношении российских и белорусских шахматистов, однако допустить до участия в международных командных соревнованиях детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Голосование прошло 22 сентября, соответствующее решение в итоге и было принято.

7 июня 2024 года комиссия по этике ФИДЕ объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее сообщалось, что делегатам ФИДЕ угрожали из-за голосования по возвращению России на турниры.